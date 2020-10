publié le 20/10/2020 à 05:34

Trois jours après la mort de Samuel Paty, enseignant d’histoire, décapité par un fanatique à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours de liberté d'expression, les hommages pleuvent de personnalités de tous horizons, de différents élus, mais aussi de la part d’anonymes venus devant le collège où il enseignait.

"Je voudrais lui rendre hommage", explique Lydia au micro de RTL. Elle est venue avec sa fille déposer des fleurs à la mémoire du professeur. "On est là pour passer un message de paix", assure l'adolescente,

Toutes deux de confession musulmane, et s’insurge contre ceux qui brandissant l’étendard de sa religion pour justifier des actes terroristes. "Ce n’est pas ça. L’islam ce n’est pas ça du tout, c’est un message de paix", Clame-t-elle. "On n’est pas d’accord", tranche la fille de Lydia.

Justice - Gérald Darmanin demande la fermeture de la mosquée de Pantin qui a relayé le message du père de famille hostile à Samuel Paty.



