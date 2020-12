Coronavirus : "On ne sera jamais ouverts le 20 janvier", s'inquiète Philippe Etchebest

publié le 23/12/2020 à 07:42

"C'est une période extrêmement particulière." Philippe Etchebest ne cache pas son inquiétude de voir son restaurant fermé en ce mois de décembre si stratégique pour le secteur de la restauration. "Pour certains, 40 % du chiffre d'affaires est fait sur les fêtes, donc imaginez les conséquences aujourd'hui", lance le juré de Top Chef sur RTL, mercredi 23 décembre 2020.

Son inquiétude est mêlée à de la colère, car "on ne devrait pas avoir à choisir entre l'économie et la santé", estime-t-il, persuadé que le secteur de la restauration "est parvenu a démontrer qu'[il] n'était pas responsable" de la crise sanitaire.



Philippe Etchebest prédit un reconfinement après les fêtes de fin d'année, repoussant encore la réouverture des restaurants, pour l'instant prévue le 20 janvier 2021. "On ne sera jamais ouverts le 20 janvier", fulmine-t-il, persuadé qu'il ne pourra remettre son tablier qu'à partir de "février-mars".

"Personne n'a envie de mourir du Covid-19, mais on n'a pas envie non plus de mourir des conséquences économiques. Les dommages collatéraux vont être terribles", sur Philippe Etchebest sur notre antenne. Son souhait pour le futur ? "Que tout cela nous serve de leçon et qu'on en tire profit de toute cette histoire pour ne plus recommencer et en sortir avec le moins de casse possible."