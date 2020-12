Jusqu'à quand peut-on utiliser les tickets restaurants 2020 ?

publié le 07/12/2020 à 18:13

Pour "soutenir le secteur de la restauration", les tickets restaurants vont être valides quelques mois supplémentaires. Les titres 2020, qui devaient normalement arriver à échéance en février 2021, pourront finalement être utilisés jusqu'au 1er septembre prochain, a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué paru le 4 décembre.

En plus de cela, le gouvernement a décidé de "prolonger les mesures d'assouplissements" relatives à ce mode de règlement. Dans les restaurants, les titres peuvent payer jusque 38 euros, contre 19 en temps normal, et ils peuvent également être utilisés le week-end et les jours fériés. Ces mesures, adoptées dans un décret du 11 juin 2020, sont donc maintenues pour les mois à venir.

Cependant, l'utilisation de tickets restaurants reste pour l'instant limitée, alors que les restaurateurs sont pour l'heure contraints à la fermeture par les mesures de lutte contre la Covid-19. Une réouverture est envisagée au mois de janvier, selon l'évolution de la situation sanitaire.