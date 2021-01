publié le 02/01/2021 à 08:32

Les étudiants français attendent toujours de savoir à quelle sauce ils vont être mangés à la rentrée. Depuis la Toussaint, il n'y a plus de cours en présentiel, mais à la demande de plusieurs présidents d'universités, cela va changer et certains étudiants pourront retourner dans les locaux de leur fac. Cela se fera progressivement, par groupe de 10 étudiants maximum.

La présence se fera pour des travaux dirigés ou des cours de soutien encadrés par des enseignants ou des étudiants-tuteurs. Sont concernés, les étudiants les plus fragiles d'un point de vue pédagogique, notamment les récents bacheliers. Les personnes en situation de handicap ou de précarité numérique peuvent aussi être admis en présentiel.

Les universités regarderont les situations individuelles particulières, mais n'ont pour l'heure rien lancé et ce ne sera pas en place à la rentrée. Ensuite, en fonction de la situation sanitaire, les travaux pratiques et dirigés pourraient reprendre en présentiel pour les étudiants de première année, pas avant le 20 janvier et la limite de 50% de la capacité des salles de cours. Les examens pourront avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires si les universités le décident.

À écouter également dans ce journal

Intempéries - De nombreux habitants des Landes se retrouvent les pieds dans l'eau à cause d'inondations.



Rave party - Une fête rassemblant 2.500 personnes se déroule toujours illégalement près de Rennes. Elle avait commencé jeudi 31 décembre.

Coronavirus - 15 départements seront placés sous couvre-feu dès 18h à partir de ce samedi 2 janvier.