publié le 06/04/2020 à 05:43

Peugeot à Vesoul, c'est le premier employeur privé de Haute-Saône et le plus grand entrepôt de pièce détachées. Actuellement, 128 des 1.200 employés sont confinés chez eux, soupçonnés d'avoir contracté le coronavirus. La CGT tire la sonnette d'alarme et Alain Sylvestre, secrétaire syndical du site demande "la suspension de l'activité à 100 %".

10 % des effectifs sont donc soupçonnés d'être positifs et doivent rester chez eux pendant 10 à 15 jours. D'autres centrales syndicales ne suivent pas la CGT dans sa demande. L'usine est restée ouverte car elle entre dans le cadre des activités autorisées : elle approvisionne en pièces détachées toute l'Europe.

La direction indique que de nombreuses précautions sont prises sur le site. Outre la quatorzaine de confinement pour les cas éventuels, les horaires ont été aménagés pour que les équipes ne se croisent pas. Tout le monde porte un masque et des lunettes. Et chaque poste de travail est nettoyé toutes le heures.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est exprimé dimanche soir concernant le relâchement des Français vis-à-vis du confinement, rappelant que c'est "l'allié du Covid-19".

Santé - Lueur d'espoir en France : les hospitalisations de patients contaminés par le coronavirus dans le Grand Est ont pour la première fois très légèrement baissé.

Royaume-Uni - Dans une rare allocution télévisée, la reine d'Angleterre Elizabeth II a remercié les soignants et les Britanniques qui restent chez eux, assurant que le pays "vaincra" le coronavirus.