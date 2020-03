Confinement : quelles sont les professions autorisées à ne pas télétravailler ?

publié le 20/03/2020 à 06:32

Il n'est pas toujours facile de télétravailler en cette période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus.. Pour certaines professions, c'est même tout simplement impossible. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire invite d'ailleurs les salariés des secteurs essentiels à continuer malgré tout le travail. Comment interpréter cet appel ?

Le premier soucis du ministre c'est de ne pas amplifier la crise sanitaire par une crise économique et sociale. Il est indispensable que les services et les fabrications essentielles, eau, gaz, électricité, télécoms, déchets, mais aussi circuits alimentaires et pharmaceutiques, qui eux sont déjà en tension, faute de personnel dans les transports, continuent de fonctionner pour la régularité de la vie de toutes et tous.

La règle de base c'est le confinement le plus large possible. Mais tous les métiers qui ne sont pas sur la liste des fermetures complètes qu'a publiée le gouvernement, eux, peuvent toujours s'exercer, que ce soit en télétravail ou sur le terrain. Par exemple, si vous êtes artisan, charpentier, chauffagiste, vous pouvez, sous réserve bien sûr du respect des mesures sanitaires barrières, réaliser votre ouvrage. Il en est ainsi de tous les métiers effectués à l'extérieur.

Droit de retrait, congés payés forcés

Qu'en est-il du droit de retrait ? Il y a pour l'employeur une obligation de sécurité, ce qui dans le contexte actuel ouvre la possibilité au salarié de faire jouer ce droit. Mais attention, cette option n'est pas ouverte à tous. Il faut que le danger soit grave et imminent, que l'employeur n'ait pris aucune disposition pour y faire face. Sachez aussi que le salarié reste toujours à la disposition de son employeur, même à son domicile.

Un patron peut-il obliger un salarié à prendre ses congés payés en pleine crise sanitaire ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est oui. Mais il y aura de nouvelles dispositions sur ce sujet dans les ordonnances que prépare le gouvernement.

