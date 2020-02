publié le 14/02/2020 à 18:52

Les pertes sont lourdes. 141 millions d'euros contre un bénéfice de plus de 3 milliards l'année précédente. Ce sont les pires résultats de Renault en une décennie mais aussi les pires depuis le départ d'un certain Carlos Ghosn. Ces résultats sont les conséquences des ventes en baisse et surtout de la grande difficulté que traverse Nissan. Le constructeur envisage donc de resserrer les boulons avec 2 milliards d'économies en trois ans.

Et lorsque l'on demande à la direction si cela pourrait passer par des fermetures d'usines, Clotilde Delbos, directrice générale du groupe par intérim répond : "Il n'y aucun tabou, tout est sur la table. Je ne pense pas qu'il serait crédible que je vous annonce que nous allons faire 2 milliards d'euros d'économie sans toucher à aucune de nos implantations ni à la manière dont nous travaillons."

"Aucun tabou" possible donc, la phrase a fait réagir les syndicats, même si pour l'instant aucune décision n'a été prise. Le plan d'économie sera dévoilé en mai prochain, deux mois avant l'arrivée du nouveau patron Lucas de Meo, qui risque d'avoir un été particulièrement agité.

