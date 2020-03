publié le 13/03/2020 à 08:50

J’ai une pensée émue pour toutes ces personnes qui ont été mises en quarantaine par les autorités sanitaires ou confinées chez elles par leur entreprise, au prétexte qu’elles avaient séjourné dans une zone à risques. Ces personnes, à un moment donné, retrouvent le chemin du boulot et ça ne se passe pas toujours comme ça devrait se passer. Comme on dit, elles sentent le pâté.

Les témoignages à ce sujet foisonnent. On ne compte plus ces salariés libérés des obligations du confinement qui retournent au boulot et ont l’impression que leurs collègues les évitent. Ils sont subitement des têtes de suspect, on les traite différemment, parfois en pestiférés. Ce qui est ridicule puisque si la période de confinement est terminée, c’est que le risque est retombé.

Seulement voilà, la bêtise humaine est ainsi faite qu’elle puise dans nos peurs et notre part d’irrationalité. Résultat : on stigmatise et on aggrave la situation de celles et ceux pour lesquels la quarantaine est déjà une épreuve en soi. Car on a beau avoir une vie intérieure riche, une bonne connexion internet et une bibliothèque bien fournie, la quarantaine, c’est une privation de liberté, et, au bout d’un moment, ça pèse sur le moral. Cela a d’ailleurs été scientifiquement démontré.

La mise en quarantaine laisse des traces

D’ailleurs, il n’y pas UNE mais plusieurs études auxquelles on peut se référer. Elles ont été réalisées lors des épidémies de SRAS, de grippe H1N1 ou encore du virus Ebola, épidémies qui ont donné lieu à des mises en quarantaine parmi les membres du personnel hospitalier.

À l’issue de la période de confinement, les chercheurs ont procédé à des tests psychologiques. Les résultats obtenus par les personnes mises en quarantaine montraient des signes d’épuisement, des cas d’insomnie, une baisse de la concentration qu’on ne retrouvait pas chez le personnel qui n’avait pas été mis à l’isolement. Ou en tout cas, pas dans les mêmes proportions.

C’est donc, pour les chercheurs, la preuve que la mise en quarantaine n’a rien d’anodin et qu’elle laisse des traces. Les personnes concernées se signalent par un rendement moindre quand elles reprennent leur travail. Le risque de développer des troubles psychologiques les menace un peu plus que les autres. Elles sont plus sujettes au stress, à la mauvaise humeur, à l’irritabilité, avec tout ce que cela peut entraîner dans leur univers relationnel, personnel et professionnel.

Je dis donc à tous ceux qui voient débarquer un collègue qui avait disparu pour cause de quarantaine : "Soyez compréhensifs et intelligents". Et je dis à tous ceux qui ont été mis en quarantaine : "Si vous vous sentez mal au sortir de cette période, n’ayez pas honte de le faire savoir et, au besoin, de consulter".

Vous parlez de quarantaine mais en réalité, il s’agit de quatorzaine. Oui. Parce que 14 jours, c’est, jusqu’à plus ample information, le délai d’incubation du coronavirus qui circule en ce moment. Et si on parle de quarantaine, c’est par commodité : cela fait référence à ce qui se passait au XVIIe siècle où l’on isolait pendant 40 jours les personnes contaminées, pour éviter la propagation des épidémies, notamment de peste.