et Youen Tanguy

publié le 05/04/2020 à 21:39

"Je vous parle dans un moment extrêmement difficile, un temps de disruption dans la vie de notre pays." Dans une allocution télévisée exceptionnelle diffusée ce dimanche soir - la quatrième depuis le début de son règne il y a 68 ans -, la reine d'Angleterre a adressé un message aux Britanniques depuis le château de Windsor.

Elizabeth II, 93 ans, a commencé par remercier et rendre hommage "les soignants et les membres du service national de santé qui poursuivent sans relâche leur travail en dehors de chez eux". Elle a également remercié les Britanniques "qui restent chez eux, permettant ainsi de protéger ceux qui sont plus vulnérables".

"Nous vaincrons, et cette victoire sera celle de chacun d'entre nous (...), a ajouté la reine d'Angleterre. Si nous restons unis et résilients, nous surmonterons ces difficultés. Dans quelques années, j’espère que chacun pourra être fier de la façon dont nous avons relevé ce défi".

L'occasion de "ralentir", "faire une pause"

Pour la reine, le confinement peut-être l'occasion pour un grand nombre de personnes de "ralentir, de faire une pause et de réfléchir."

L'intervention royale est intervenue au lendemain de l'annonce d'un nouveau record quotidien de 708 morts en Grande Bretagne, parmi lesquels un enfant de 5 ans.

Trés critiqué pour la gestion de la crise, le gouvernement a une nouvelle fois exhorté dimanche les Britanniques à respecter le confinement. "C'est n'est pas une demande, c'est une exigence inscrite dans la loi", a insisté le ministre de la Santé Matt Hancock.

Le fils héritier de la reine d'Angleterre, Charles, 71 ans, a contracté la maladie, mais est récemment sorti de quarantaine et se trouve en bonne santé.