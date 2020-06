publié le 11/06/2020 à 05:45

Un mois jour pour jour après le début du déconfinement, le gouvernement se retrouve sous pression face aux restaurateurs parisiens qui ne veulent plus se contenter des terrasses et le Medef qui demande un assouplissement des protocoles. Depuis quelques jours, certains dirigeants de restaurants bravent les interdits dans la capitale en faisant déjà manger leurs clients à l'intérieur.

Philippe, dont le restaurant se trouve dans le centre-ville, a décidé d'adopter cette méthode pour servir une dizaine de ses clients car sa terrasse était pleine : "On y met entre 25 et 30 couverts, ce qui n'est pas négligeable" en précisant qu'en cas de mauvais temps, les clients fuient logiquement les terrasses.

Certains clients n'hésitent pas eux aussi à contourner les règles en prenant place à l'intérieur des restaurants et évoquent une sorte d'"acte militant", comme Géraldine : "Si on respecte les distances, il est où le problème ? Je suis chef d'entreprise et certains de mes employés vont rester sur le pavé donc moi si je peux aider, j'aide".

Pour Philippe, le retour de ces clients à l'intérieur relève tout simplement de la survie : "Les fournisseurs nous ont bloqué les factures pendant trois mois. Cela fait un an qu'on est ouvert et c'est ça ou le chômage et la fermeture définitive, le dépôt de bilan". AVec 100.000 euros de pertes estimées pendant le confinement, ce restaurateur va continuer de servir à l'intérieur, en croisant les doigts pour ne pas se faire attraper par la police.



