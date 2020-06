publié le 10/06/2020 à 13:21

L'épidémie de coronavirus évolue dans le bon sens en France et laisse entrevoir une possible réouverture des restaurants situés en zone orange avant le 22 juin. Si rien n'a encore été décidé, l'ensemble de la profession, et évidemment en particulier les restaurateurs concernés, appelle le gouvernement à autoriser la réouverture totale pour le 15 juin.

"Cette demi-réouverture n'est pas rentable. Ça crée des frustrations au sein de la profession. L'activité est bridée", a souligné Roland Héguy, président de Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), sur RTL.

En contact permanent avec l'exécutif, Roland Héguy attend "un signe fort du gouvernement". Et ce signe serait un feu vert le 15 juin. "Comme la réouverture des frontières est prévue le 15 juin, on serait très satisfaits que les zones en orange aient le feu vert."

Roland Héguy a aussi souligné les difficultés du monde de la nuit qui navigue totalement en eau trouble. "Ils n'ont aucune visibilité sur quand est-ce qu'ils vont pouvoir rouvrir alors que les soirées privées se multiplient partout et sans encadrement."