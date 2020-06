publié le 09/06/2020 à 08:42

Philippe de Villiers se définit comme un "gaulois réfractaire" mais cela ne l'empêche pas d'avoir une relation faite "de tendresse et d'amitié" avec Emmanuel Macron. Invité à l'antenne de RTL ce mardi 9 juin, le fondateur du Puy-du-Fou livre un bilan très critique de la gestion du coronavirus faite par le gouvernement.

"On a eu un confinement qui était une erreur et on a un déconfinement trop lent qui est en train d’infliger à l'économie française une thrombose veineuse", a-t-il expliqué. Le vicomte a estimé que la stratégie d'un "confinement ciblé", "géographique" et "médical" aurait dû être privilégiée. "Si on l'avait fait, on aurait épargné ce qu’on va vivre maintenant : la deuxième vague. Elle n'est pas sanitaire, elle est économique. Il y a eu des morts dans les hôpitaux et les Ehpad. Maintenant, il y a des morts dans les tribunaux de commerce", a-t-il ajouté.

Dans son nouveau livre, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde, à paraître le 10 juin, Philippe de Villiers ne se pose pas en porte-parole des gaulois réfractaires. "Je suis un gaulois réfractaire. Ces gaulois, ce sont tous ceux qui sont morts deux fois. La première fois avec les délocalisations (...) et ils vont mourir maintenant parce que l'économie réelle ne va pas s'en sortir. Celle qui va s'en sortir, c'est l'économie virtuelle, financiarisée, mondialisée, connectée", a-t-il expliqué.

Philippe de Villiers a adressé un conseil à Emmanuel Macron : "Déconfiner complètement, tout de suite". "Quand le masque s'avérait nécessaire, on nous a interdit d'en porter. Et voilà que maintenant, on nous oblige à en porter quand ça n'est plus nécessaire", a-t-il poursuivi.

Le fondateur du Puy-du-Fou s'en prend aussi au président de Conseil scientifique Jean-François Delfraissy qui demande une accélération du déconfinement. "On ne doit pas donner le pouvoir, quand on l'a, à d'autres. Si vous le donnez à des technocrates, ils le prennent. Si vous le donnez à des médecins et des scientifiques, ils le prennent. Delfraissy a pris le pouvoir et on a vu que les scientifiques se trompaient largement autant que les hommes politiques. C'est le Conseil scientifique qui a poussé le gouvernement à décider le confinement", conclut-il.