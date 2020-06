publié le 10/06/2020 à 08:31

Va-t-on vers une réouverture plus rapide que prévu des restaurants en Île-de-France ? Classée en zone orange, la région voit ses établissements autorisés à n’ouvrir que les terrasses, et la règle est censée durer jusqu’au 22 juin. Mais les professionnels du secteur insistent pour une ouverture complète et une accélération du calendrier.

Une possibilité qu’a évoqué pour la première fois le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. "Il me semble que l’évolution des conditions sanitaires en Île-de-France et le recul progressif du virus devraient permettre d’avancer de quelques jours la réouverture des restaurants dans leur ensemble", a ainsi évoqué le membre du gouvernement.

La proposition sera soumise aux professionnels "pour que les instances interministérielles puissent se prononcer", a-t-il ajouté lors d’une interview sur France 24.

