publié le 20/04/2020

Le déconfinement débutera le 11 mai prochain. Les commerces actuellement fermés en raison de la crise sanitaire pourront rouvrir à condition qu'ils fassent respecter les "gestes barrières" et prennent des mesures de "distanciation sociale", a déclaré Édouard Philippe dimanche lors d'une conférence de presse.



Les cafés et les restaurants resteront en revanche fermés car leur activité "ne permet pas de limiter dans un premier temps la circulation du virus", a ajouté le Premier ministre Une décision critiquée par dix-sept restaurateurs réunis au sein du Collège culinaire de France dans une tribune publiée par Le Figaro ce lundi 20 avril.

"Beaucoup d’entre nous risquent de ne pas être en mesure de se relever si la cessation de leur activité se poursuit (...)", indiquent-ils dans leur texte. Nous attendons, Monsieur le Président de la République, que soit promulgué dès que possible un décret de 'déconfinement partiel de la restauration citoyenne responsable'".

Cinq grands engagements

"Le Collège culinaire de France propose cinq grands engagements, que les restaurants citoyens, déconfinés au plus tôt, s’engagent à respecter", écrivent-ils encore, évoquant notamment une sensibilisation accrue du personnel et de la clientèle.

Et de conclure : "Nous subissons tous, comme des millions de Français et la plupart des secteurs de l’économie, les conséquences d’une crise sans précédent (...) Monsieur le Président de la République, aidez-nous à faire de cette épreuve terrible une opportunité pour inventer un monde meilleur dans lequel nous aurons plaisir à vivre. Rouvrez les restaurants. Et réinventons la gastronomie et la convivialité citoyenne à la française. Nous sommes prêts".

Dans le détail, la tribune est signée par Yannick Alléno, Frédéric Anton, Christophe Bacquié, Georges Blanc, Éric Briffard, Arnaud Donckele, Alain Ducasse, Éric Frechon, Gilles Goujon, Michel Guérard, Marc Haeberlin, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, Éric Pras, Emmanuel Renaut, Guy Savoy et Mathieu Viannay.