Emmanuel Macron va s'adresser aux Français dimanche

publié le 10/06/2020 à 15:56

Le monde d'après dévoilé dimanche 14 juin ? Emmanuel Macron avait déjà fait savoir qu'il préparait l'après-crise du coronavirus. En effet, l'Élysée avait annoncé début juin que le président de la République allait "faire des propositions aux Français" entre le second tour des municipales le 28 juin et le 14 juillet.

Finalement, Emmanuel Macron a décidé de ne pas attendre davantage. Selon une information du Figaro, confirmée par RTL, le président de la République va prendre la parole et s'adresser directement aux Français, ce dimanche 14 juin à 20 heures lors d'une allocution solennelle.

Le chef de l'État pourrait ainsi dévoiler aux Français son diagnostic pour sortir de la crise et lancer la nouvelle étape de son quinquennat. Pour l'instant, le gouvernement écarte les multiples appels de responsables politiques pour accélérer le déconfinement. La troisième étape reste maintenue au 22 juin. Elle doit permettre, en Île-de-France, la Guyane et Mayotte encore en zone orange, aux restaurants d'exploiter davantage que leurs seules terrasses, la réouverture des cinémas et des salles de spectacle.

Le chef de l'État pourrait aussi être amené à s'exprimer sur le sujet des violences policières. "Le racisme et la discrimination, ce fléau qui est une trahison de l'universalisme républicain" mais il a en même temps défendu les forces de l'ordre "dont l'écrasante majorité ne saurait être salie", a déclaré Emmanuel Macron selon des propos rapportés par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.