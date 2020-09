publié le 11/09/2020 à 05:45

Un emploi du temps bouleversé par l'épidémie de coronavirus. À l'université, beaucoup de cours se dérouleront cette année en ligne et chaque faculté adapte les consignes sanitaires de manière autonome.

La date de cette rentrée particulière est même décalée pour certains, comme c'est le cas à Lille où les étudiants doivent s'adapter : "À priori c'est le 28 (septembre) mais on a toujours eu aucune confirmation donc on suppose qu'on reprend le 28" confie Marius, qui entre en troisième année de licence en science politique et qui se fie à la date parue dans un communiqué de son université le 20 juillet.

Sans nouvelles depuis, il explique qu'"on ne peut pas encore s'inscrire donc on a pas encore d'emploi du temps" et évoque une "incertitude totale". Pour éviter une rentrée décalée, 75.000 masques vont être distribués à Lille où la jauge des amphithéâtres sera réduite par deux, certains cours seront filmés et le choix du présentiel ou du distanciel des étudiants sera propre à chaque faculté.

À écouter également dans ce journal

Société - La France a enregistré près de 10.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, a indiqué la Direction générale de la santé ce jeudi 10 septembre. Un record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle.

International - Un gigantesque incendie a frappé ce jeudi le port de Beyrouth, quelques semaines seulement après l'explosion qui a fait plusieurs dizaines de morts, au Liban. La Défense civile et l'armée ont été déployées sur les lieux.

Sport - Le Paris Saint-Germain a manqué son retour en Ligue 1 en s'inclinant sur la pelouse du RC Lens (1-0). Le club de la capitale n'avait plus connu une défaite lors de la 1ère journée depuis 2011.