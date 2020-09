Lesbos : "la Méditerranée est le plus grand cimetière du monde", alerte Damien Carême

et Victor Goury-Laffont

publié le 09/09/2020 à 19:16

L'état d'urgence a été déclaré sur l'Île de Lesbos, en Grèce, après l'impressionnant incendie qui a frappé le camp de migrants de Moria, ce mercredi 9 septembre. Plus de 12.000 demandeurs d'asiles habitent ce camp, le plus grand d'Europe. C'est quatre fois plus que sa capacité d’accueil, fixée à 3.000 personnes.

"Parmi les personnes présentes, on retrouve 4.000 enfants et d’autres personnes vulnérables comme des femmes enceintes ou des personnes âgées", précise Céline Schmitt du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, "nous avions déjà fait un appel pour que des solutions soient trouvées. Ce sont des personnes qui ont fui des conflits et qui sont traumatisées".

Une volonté d'action que partage Damien Carême, eurodéputé EELV et ancien maire de Grande-Synthe (Nord). "Ça fait des mois qu’on demande une prise en charge plus importante de l’Europe, il faut comprendre que ces personnes ne sont pas dans l’illégalité", précise l'élu européen.

On parle de 24.000 personnes. Qu’est-ce que c’est par rapport à 460 millions d’européens ? Damien Carême, eurodéputé EELV Partager la citation





Le règlement Dublin III établit que le pays dans lequel un potentiel réfugié arrive est celui qui examine sa demande d'asile. Une norme qui mène à un nombre important de demandes à traiter pour des États méditerranéens comme la Grèce, explique Damien Carême : "Lorsqu'une demande est déposée, ça peut prendre un an pour obtenir un rendez-vous car le pays est débordé".

"Nous avons offert notre aide aux autorités grecques, pour mettre les personnes à l’abri, mais aussi trouver des solutions à long-terme, dont des transferts vers le continent", a indiqué Céline Schmitt.

Damien Carême a fait part de sa colère, affirmant que "la Méditerranée est devenu le plus grand cimetière du monde", et appelant à mettre "fin à la surenchère". "On parle de 24.000 personnes. Qu'est-ce que c'est par rapport à 460 millions d'européens ? Une goutte d’eau", a asséné l'eurodéputé.