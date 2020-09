VIDÉO - Beyrouth : un important incendie s'est déclaré dans le port de la ville

publié le 10/09/2020 à 13:04

Un peu plus d'un mois après la double explosion qui a détruit en grande partie la ville de Beyrouth, un important incendie s'est déclaré dans la capitale libanaise ce jeudi 10 septembre. L'armée libanaise a en effet confirmé que le feu a pris dans un entrepôt de pneus et d'huiles à l'entrée du port de Beyrouth, selon L'Orient - Le Jour.



Elle n'a toutefois pas précisé l'origine de l'incendie. Toujours selon L'Orient-Le Jour, la Défense civile et l'armée auraient été déployées sur place. Une source militaire a également appelé, via la LBCI, les riverains et toutes les personnes présentes au port à s'éloigner du périmètre de l'incendie.



Au sujet d'éventuels blessés, on sait juste que La Croix rouge libanaise a assuré avoir pris en charge une personne souffrant d'asphyxie. C'est en effet ce qu'a annoncé son secrétaire général Georges Kettané, à la LBCI.

Nouvelle vague de panique chez les habitants

Un peu plus d'un mois après la terrible double explosion qui a fait 192 morts et 6.500 blessés le 4 août dernier, cet incendie a provoqué une nouvelle vague de panique parmi les habitants de la capitale libanaise. Plusieurs internautes ont publié sur les réseaux sociaux des images des flammes et de l'impressionnant panache de fumée qui s'en dégage. Les Libanais, encore traumatisés, redoutent que la terrible catastrophe du 4 août se renouvelle.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB — Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020

Il y a deux jours seulement, un feu s'était déjà déclaré dans une pile de déchets dans le du port de Beyrouth, mais avait heureusement été rapidement était circonscrit.