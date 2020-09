publié le 05/09/2020 à 18:45

Pas de Grande Braderie de Lille cette année, pandémie de Covid-19 oblige. Le rendez-vous incontournable des Lillois en ce premier weekend de septembre est remplacé par une plus modeste braderie des commerçants, qui se déroule dans un contexte sanitaire très tendu avec une forte progression du virus dans le département.

C'est pourquoi le préfet du Nord a décrété la fermeture des bars de minuit à 6h00 pour la nuit de ce samedi 5 au dimanche 6 septembre. Et pourtant, l'esprit de la Grande Braderie plane tout de même dans les rues de Lille. Même si ce n'est pas la foule habituelle avec le grand déballage, sur les trottoirs, les rues sont bien animées avec des promeneurs tous masqués, qui profitent des bonnes affaires dans les boutiques.

"On a quand même fait des affaires, par contre oui il y a moins de monde. Il y a quand même l'esprit braderie, les rues qui sont piétonnes", explique une passante. "On est Lillois, c'est une tradition et on veut que nos commerçants puissent aussi vivre", témoigne un Lillois.

Les commerçants se réjouissent de pouvoir écouler leurs stocks, même s'il faut gérer l'affluence. "Il y a un peu de monde, après c'est masque obligatoire et gel à l'entrée. C'est un peu compliqué dans ces moments-là, la braderie c'est un événement donc ça doit être une fête", confie une gérante.

À écouter également dans ce journal

Football - La France retrouve ses Bleus ce samedi soir après une longue disette due à l'épidémie de coronavirus. Les champions du monde 2018 n'ont plus joué depuis le 17 novembre 2019. Ce sera leur premier match de 2020 à Stockholm : Suède/France dans le cadre officiel de la Ligue des nations, mais dans un stade vide.

Tour de France - Deuxième victoire française sur cette édition de la Grande Boucle. Ce samedi, c'est Nans Peters de l'équipe AG2R La Mondiale qui a remporté en solitaire la 8e étape entre Cazères et Loudenvielle. Le maillot jaune reste sur les épaules d'Adam Yates.



Fin de vie - Comme il l'avait annoncé, Alain Cocq, cet homme de 57 ans atteint d'une maladie incurable et extrêmement douloureuse, a arrêté de prendre ses traitements, de s'alimenter et de s'hydrater. En direct sur Facebook, il a pris un verre d'eau en disant "je bois à votre santé une dernière fois", mais la diffusion en direct de sa fin de vie est désormais bloquée par le réseau social.