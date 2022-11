Les infos de 18h - Ocean Viking : comment sont pris en charge les 230 migrants ?

Que vont devenir les 230 migrants de l'Ocean Viking arrivés à Toulon, vendredi 11 novembre ? Après trois semaines d'errance en mer, le navire humanitaire a accosté au port militaire, ce qui constitue une première en France. Les rescapés ont été accueillis dans un centre vendredi dans l'après-midi. Il s'agit d'un établissement qui reçoit habituellement les colonies de vacances d'une grande entreprise.

Les migrants sont arrivés, visiblement exténués, et leur venue est très encadrée. "C'est une zone sécurisée et fermée où on accueille le plus dignement possible ces migrants qui ont besoin de repos. On leur distribue par exemple des kits hygiène" a indiqué Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Des stands ont été mis en place, l'un pour se restaurer, l'autre pour décliner son identité une nouvelle fois auprès de la police de l'air et des frontières.

Des logements ont également été attribués, certains assez grands pour accueillir des familles. Des vêtements et des victuailles pour une journée ont aussi été fournis. Dès samedi 12 novembre, des agents de l'Ofpra seront sur place pour enregistrer des demandes d'asile. Ces procédures accélérées seront instruites jusqu'au mardi 15 novembre.

Si les demandes sont acceptées, les migrants seront demandeurs d'asile et quitteront le village pour des centres d'hébergement. Parmi eux, les deux tiers pourront être relocalisés dans la dizaine de pays européens qui ont annoncé être prêts à les accueillir. Les réfugiés dont la demande sera refusée seront, eux, reconduits dans leur pays.

À écouter également dans ce journal

Grippe aviaire - Les éleveurs sont obligés de confiner leurs animaux, en raison d'un risque de grippe aviaire élevé en France. Près de 800.000 volailles ont été abattues depuis cet été.

Guerre en Ukraine - Plus de 30.000 soldats russes sont partis de Kherson, au sud-est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne est rentrée dans cette ville stratégique, qui était tombée au début de la guerre.

Brésil - La déforestation en Amazonie a atteint 904 km² en octobre 2022, à moins de deux mois de la fin du mandat de Jair Bolsonaro. Il s'agit d'un record en ce mois de l'année.

