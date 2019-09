Immigration : "Il faut cesser d'être dans le déni", lance l'ex-directeur de l'Ofpra

publié le 17/09/2019 à 19:05

"Il faut regarder l'immigration en face" et ne pas être "un parti bourgeois", car ce sont les classes populaires "qui vivent avec", a martelé Emmanuel Macron lundi 16 septembre devant la majorité.



Une position que partage l'ancien directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Pascal Brice se désole en effet que la France oscille depuis une quarantaine d'années entre une position tantôt désinvolte, tantôt martiale.

"On voit bien que la situation est telle que le système en France autour de l'immigration ne fonctionne pas", diagnostique l'ancien diplomate. En témoigne les demandeurs d'asile obligés de dormir dans les rues à Nantes ou à Paris, faute de solutions pérennes d'accueil. De plus, les pouvoirs publics peinent à reconduire à la frontière ceux qui n'ont pas le droit au séjour.

"Accueillir, protéger et reconduire"

Ces dysfonctionnements, Pascal Brice les explique par une application déficiente du droit au séjour des étrangers en France. Or "cela alimente une crise de confiance", analyse l'énarque, pour qui il est nécessaire de "réécrire ce droit de manière à ce qu'il soit vraiment appliqué pour accueillir, protéger et reconduire".

Et de poursuivre : "Il faut cesser d'être dans le déni. Nous sommes dans une période où, en France, en Europe et aux États-Unis, il y a une crise sociale et identitaire. La question de la place des étrangers fait donc forcément débat."