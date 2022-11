Ocean Viking : "Coupe Davis France-Italie avant l'heure, on joue au tennis avec un bateau de migrants"

Invité d'Amandine Bégot, le Lieutenant-Colonel Jean Michelin, qui publie Ceux qui restent, son deuxième livre, est resté pour la chronique de Philippe Caverivière ce vendredi 11 novembre. "Un militaire le 11 novembre c'est pas follement original non plus, ça veut dire qu'à Pâques ont recevra un lapin", fait remarquer le chroniqueur.

"Militaire et auteur c'est plutôt rare comme double profession, c'est un peu comme mécanicien et esthéticienne, charcutier et danseur d'opéra. J'ai connu un proctologue dentiste…", enchaîne-t-il, avant d'avouer avoir été réformé après huit jours de service militaire pour "trouble psycho-affectif avec ma mère et pulsions morbides".

Philippe Caverivière a également évoqué le grand sujet du jour : après le refus de l'Italie, l'arrivée de l'Ocean Viking et ses 230 passagers dans le port de Toulon ce vendredi. "C'est la Coupe Davis avant l'heure, France-Italie, on joue au tennis mais avec un bateau de migrants", analyse le chroniqueur, qui voit bien le député Grégoire de Fournas rôder autour du navire "en paddle", criant "Retournez en Afrique !".

Concernant le fameux "appel d'air" craint par une partie des Français, Philippe Caverivière a trouvé la solution, afin de dissuader les migrants de débarquer en masse dans l'Hexagone : "C'est tout bête, ça fait faire un crochet mais faudra les débarquer au port du Havre", explique-t-il, imaginant que les réfugiés préfèreront plutôt retourner dans leur pays en guerre. Des "ingénieurs, médecins ou philosophe [..] qui vont pouvoir réaliser leur rêve en devenant livreur Deliveroo à Paris", ajoute Philippe Caverivière.

