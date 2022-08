Brésil : la déforestation de l'Amazonie atteint des records

L’Amazonie continue de bruler un peu plus. D’après des chiffres officiels, le nombre d’incendies observés dans la forêt amazonienne a atteint ce lundi 22 août son record le plus haut depuis près de quinze ans, avec près de 3.358 feux détectés ce jour, soit le nombre le plus élevé sur une journée depuis septembre 2007. À noter que ce chiffre est trois fois plus élevé que le 10 août 2019, dit "journée du feu", lorsque les agriculteurs brésiliens ont lancé une vaste opération de brûlis dans le nord-est du pays.

Les experts attribuent par ailleurs cette situation à l'action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs, qui défrichent illégalement des terres en brûlant des arbres et participent activement à la déforestation.

D’après l’un des responsables du programme de surveillance des incendies au sein de l'Institut national d'études spatiales (INPE), Alberto Setzer, ces incendies ne sont pas coordonnés mais démontrent l’importante destruction de la forêt amazonienne. Il existe même une saison des incendies en Amazonie, qui commence généralement en août avec l'arrivée des grosses chaleurs et de la sécheresse. Depuis le début du mois actuel, 24.124 incendies ont été enregistrés, ce qui devrait être le pire mois d'août depuis le début de la présidence de Jair Bolsonaro au Brésil.

Le président brésilien est par ailleurs critiqué pour son soutien à la destruction de l'Amazonie, au bénéfice de l'agriculture. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, la déforestation moyenne annuelle en Amazonie au Brésil a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.

