Coronavirus : quand faut-il privilégier les tests antigéniques ?

Patience et vigilance : ce sont les deux mots d'ordre en attendant l'arrivée d'un éventuel vaccin dans quelques mois. D'ici là, les dépistages vont se poursuivre, notamment grâce aux tests antigéniques.

Cette innovation, dont on parle depuis plusieurs semaines, est même qualifiée de "formidable" par le ministre de la Santé, Olivier Véran. À tel point que l'État vient d'en commander plusieurs millions. Les pharmaciens et les médecins, peuvent également s'en procurer.

Si vous avez des symptômes et si votre pharmacien ou votre médecin généraliste le propose, vous pouvez faire le test antigénique. Si le résultat est positif : il est fiable, pas besoin d'aller en laboratoire en faire un autre. En revanche, si le résultat est négatif, il y a 20% d'erreur donc il vaut mieux pratiquer en plus, un test PCR pour être certain.

Pas recommandé pour les cas contacts

Dans la seule journée de mercredi, 3.000 cas positifs ont été détectés en France, grâce à ces tests rapides. Toutefois, si vous êtes cas contact, le gouvernement recommande plutôt d'effectuer un test PCR. Pour finir, si vous n'êtes ni symptomatique ni cas contact, mais que vous voulez quand même savoir, vous pouvez faire un test antigénique.

Le gouvernement en a commandé 20 millions. Depuis 15 jours, ils sont utilisés dans les aéroports, les hôpitaux. 160.000 tests ont été pratiqués sur des personnels soignants. Enfin, dès la semaine prochaine, les établissements scolaires, les collectivités locales et les entreprises, pourront aussi le proposer à leur personnel.