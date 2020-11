Cantal : la ville d'Aurillac offre 30 euros à ses foyers pour aider les commerces

publié le 27/11/2020 à 20:33

Les commerces de centre-bourg dans les petites villes et villes moyennes souffraient déjà durement, dans de nombreuses régions, de difficultés, face aux commerces en ligne et aux centres commerciaux de périphérie. Ils ont été encore plus durement éprouvés par les deux confinements de 2020. Pour les aider, la ville d'Aurillac a décidé d'offrir 30 euros de bon d'achat à chaque foyer.



Le bon d'achat n'est ni fractionnable, ni remboursable, ni échangeable, explique le site de la mairie. Il doit être demandé en ligne ou via un coupon disponible dans le bulletin Aurillac Infos avant le vendredi 18 décembre, et sera "utilisable dans certains commerces de proximité aurillacois jusqu’au 15 février 2021." La liste des boutiques participantes est disponible sur le site.

"C’est un message positif que l’on veut donner aux commerçants et leur dire qu’on est à côté d’eux. Cela vise à soutenir le pouvoir d’achat. Nous luttons contre l’évasion numérique, c’est une mesure anti-Amazon", a expliqué le maire socialiste d'Aurillac, Pierre Mathonier, lors d'une conférence de presse, a rapporté France 3.