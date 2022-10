Vingt-quatre heures après l'annonce d'Élisabeth Borne, la première réquisition a été remise ce mercredi 12 octobre, à un salarié du site Esso Exxon Mobil, à Port-Jérôme-Gravenchon, en Seine-Maritime. L'un des grévistes de la raffinerie a reçu le courrier dans la soirée. Celui-ci lui est parvenu par voie d'huissier, lui intimant l'ordre de se remettre au travail.

"La réquisition d'Elisabeth Borne vient d'être mise en œuvre chez Esso Mobil, puisqu'un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste ici en poste", a fait savoir Christophe Augert de la CGT, aux journalistes présents sur place ce mercredi. Et de préciser qu'il s'agit bien d'une "injonction" à "travailler", et à reprendre son activité. "Dès demain matin, un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale", a ensuite assuré le délégué syndical.

Plus précisément, la réquisition s'applique aux vannes qui alimentent le pipe-line qui remplit les cuves d'Exxon à Gennevilliers, en région parisienne. Elle alimente également les cuves et les camions citernes, qui stationnent depuis ce matin et pourront donc être remplis. L'objectif étant que les véhicules se rendent, sans délai, dans les stations service. Les vannes sont donc désormais ouvertes à Port-Jérôme.

Pour rappel, sur les sept raffineries que compte l'Hexagone, six sont en grève, dont deux d'Exxon Mobil et quatre de TotalEnergies.

À écouter également dans ce journal

Grèves des raffineries - La CGT a été reçue ce mercredi 12 octobre, à La Défense, par des représentants de la direction. Une simple prise de contact, qui reste encourageante.



Sport - Selon des révélations de Mediapart, le PSG serait à l'origine du départ potentiel de Kylian MBappé.

Justice - Près de Mulhouse, une adolescente de 15 ans a été mise en examen ce mercredi, pour apologie du terrorisme auprès d'un de ses professeurs.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info