Pénurie de carburants : qui est concerné par le rationnement ?

La situation se dégrade. Alors que se tient la neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars, de nombreuses stations essence sont contraintes de rationner ou de fermer leurs pompes. Plusieurs actions de blocage ont lieu dans des dépôts pétroliers, des ports, des routes et des raffineries, la crainte de la pénurie s'installe sur l'Hexagone. Dans le sud de la France, certaines stations limitent les véhicules à un plein de 30 litres maximum.

Près de la moitié des stations-service de Loire-Atlantique sont déjà à court d'au moins un carburant, contre une sur six à l'échelle du pays, d'après l'AFP. La menace de pénuries sur l'ensemble de la France plane, et environ 7,65 % des stations sont déjà à sec. Parmi les régions les plus touchées par ce phénomène qui ne fait que s'amplifier, sont recensés l'ouest de l'Hexagone et la région bretonne, mais aussi les Bouches-du-Rhône et l'Aude dans le sud.

Pour maintenir un service égalitaire et assurer à leurs clients le minimum pour assurer leurs déplacements, certaines stations-services ont mis en place un rationnement. À la pompe, il sera donc inutile d'essayer de dépasser les 30 litres, puisque le pistolet se bloquera une fois la quantité atteinte. De plus, il est devenu interdit de remplir des jerricans. Pour l'heure, seules certaines pompes des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, des Alpes-de-Haute-Provence, ses Alpes-Maritimes et du Var sont concernées par le rationnement. Pour le personnel de santé pour qui la voiture est inévitable, des stations ont été réquisitionnées le matin pour leur garantir un accès, gardé par la police.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info