INVITÉ RTL - Grèves dans les raffineries : "Nous nous réservons la possibilité d'intervenir", prévient Véran

"La grève a duré, dure trop longtemps et elle a des conséquences". Olivier Véran a fait preuve de fermeté à l'encontre des grévistes qui bloquent les raffineries et les centres de dépôt et ont causé une pénurie de carburant en France.

Invité de RTL ce mardi 11 octobre, le porte-parole du gouvernement a appelé "à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai". "Sans quoi nous prendrons nos responsabilités. Nous pourrions être amenés à les lever", a-t-il menacé.

Selon lui, dans le cas d'Exxon, "le dialogue social a payé". "Un accord majoritaire a été trouvé entre le syndicat et le patronat donc nous considérons qu’il n’y a plus aucune raison qu’il y ait des blocages sur l’une des centrales de raffinerie ou les centres de dépôt", a-t-il indiqué.

C'est une saine pression sur les épaules des acteurs Olivier Véran, porte-parole du gouvernement

Dans le cas de TotalEnergies, "le groupe a mis sur la table une négociation sur les salaires". "La CGT continue à appeler à bloquer. Nous considérons cela excessif et anormal puisque c’est une grève préventive alors qu’une discussion sur les salaires va s'ouvrir", a-t-il ajouté.

Olivier Véran a indiqué à plusieurs reprises "regarder la situation heure par heure". "Nous nous réservons la possibilité d'intervenir si nous constations que la situation restait bloquée", a-t-il indiqué. Le porte-parole du gouvernement revendique le fait d'exercer "une saine pression sur les épaules des acteurs pour qu'ils entendent notre message : nous ne laisserons pas les Français être pénalisés". Il a aussi évoqué la possibilité de réquisitionner les centrales et le personnel.

