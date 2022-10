INVITÉ RTL - "Il faut être clément avec Kylian Mbappé", appelle Didier Drogba

Droits à l'image en équipe de France, critique sur son positionnement avec le Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé se fait remarquer sur et en dehors des terrains en ce début de saison 2022-2023. L'attaquant de 23 ans a-t-il raison de se faire entendre ? La question a été posée à l'ancienne légende de l'OM et de Chelsea, Didier Drogba (interview réalisée avant la rumeur de la volonté de départ du Parisien).

"Si aujourd'hui c'était Cristiano qui était dans cette posture-là, personne ne crierait au scandale, estime d'abord l'Ivoirien de 44 ans. Je pense que ce que Mbappé demande, c'est un peu de respect. N'oubliez pas qu'il est jeune, donc des erreurs, des petites erreurs, il va en commettre. Mais il faut être quand même clément avec lui : c'est quelqu'un qui représente la France, qui est champion du monde, qui vous a donné une Coupe du monde".

Y a-t-il trop de critiques à l'encontre de l'enfant de Bondy ? "Mais c'est normal, c'est aujourd'hui un des meilleurs au monde, souligne Drogba. C'est normal. Il apprend à vivre avec aussi. Après, souvent on s'étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l'étranger, on n'est pas content. Aujourd'hui, il y en a un qui a décidé de rester et on lui tombe dessus. Je trouve ça un peu paradoxal".

