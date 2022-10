Haut-Rhin : ce que l'on sait du professeur menacé de mort à Mulhouse

En Alsace, un enseignant a été menacé de mort par une famille après avoir en cours la question de la laïcité et de la liberté d'expression. Les faits se sont déroulés le 4 mardi octobre au lycée de Tanne à Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Cette agression intervient presque deux après la mort de Samuel Paty, ce professeur tué devant un collège dans les Yvelines. Et les agresseurs n'ont pas hésité à multiplier les parallèles entre les deux affaires.

Tout a commencé après un débat en classe sur la laïcité. Il est alors question des caricatures de Mahomet et de Charlie Hebdo. Une adolescente de 15 ans manifeste son mécontentement face au sujet évoqué puis rentre chez elle et en parle à son oncle.

Cet oncle va se rendre en personne devant le lycée et va menacer de mort l'enseignant devant des témoins. Ils affirment avoir entendu des références au sort de Samuel Paty. L'enseignant a ensuite immédiatement porté plainte. L'oncle et la jeune fille sont alors placés en garde à vue. Les enquêteurs leur reprochent des faits d'apologie du terrorisme de la part de l'adolescente et de menaces de la part de son oncle qui n'a plus le droit de s'approcher du lycée.

L'établissement accueille depuis ces dernières heures une cellule "Valeurs de la République", dépêchée en urgence par l'académie. Le but sera cette semaine de discuter avec les autres élèves et professeurs pour apporter une réponse éducative à cet incident.

