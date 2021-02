publié le 04/02/2021 à 18:49

Les syndicats français CGT, FSU et Solidaires étaient dans la rue ce jeudi 4 février, pour l'emploi et la défense des services publics. Il s'agissait de la première manifestation interprofessionnelle depuis plusieurs mois et le moins que l'on puisse dire, c'est que la foule n'était pas au rendez-vous.

"Ça manque de monde là. Partir aussi vite de République, non on ne l'a jamais vu. D'habitude c'est serré et là on voit bien que c'est très léger pour une manifestation nationale", témoigne Sébastien, un habitué des manifestations parisiennes.

"Vu ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas étonnant. C'est les effets de cette pandémie. Les gens travaillent à 20%, on ne va pas leur demander de venir faire une manifestation avec un manque de personnel qui ne travaille pas, donc c'est très clairsemé", concède le manifestant.

Mayotte - Si la métropole reste, pour l'heure, sous couvre-feu, le gouvernement a décrété un reconfinement de l'île de Mayotte, et ce pour minimum trois semaines. Cette mesure, annoncée par le ministère des Outre-mer ce jeudi, prend effet dès demain, vendredi 5 février, à 18 heures.



Intempéries dans le Sud - La Garonne a dépassé les 10 mètres par endroit, du jamais vu depuis 40 ans. Le Lot-et-Garonne, qui est passé de la vigilance rouge à l'orange, est encore sous les eaux ce jeudi soir, et certaines communes ne sont accessibles qu'en barque.

Alcool - Outre le tabac, l'alcool est également dans le viseur d'Emmanuel Macron. "Il ne s'agit pas d'aller vers le zéro alcool, mais bien de prévenir les excès", a déclaré le président de la République, qui a annoncé l'arrivée de nouveaux repères "plus visibles et plus lisibles sur chaque produit".