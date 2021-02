publié le 03/02/2021 à 18:59

La décrue semble se confirmer, ce soir, dans le Sud-Ouest. Le Lot-et-Garonne a toutefois été placé en alerte rouge, des évacuations sont en cours, notamment à Fourques-sur-Garonne, au sud de Marmande.

Odile Blin-Prévost, adjointe au maire, a décrit la situation : "L'eau rentre dans les maisons et on évacue des personnes âgées qui ne peuvent plus rester à domicile. On a ainsi une vingtaine ou trentaine de personnes qui sont parties. Une personne qui pensait échapper à l'encerclement a rappelé tout de suite après pour dire qu'elle était cernée."

"On voit l'eau qui monte et la Garonne qui s'étale", a poursuivi Odile Blin-Prévost. "Un pic est annoncé à 10,20 mètres ce soir. Une commune voisine devrait nous prêter des bateaux demain." Ils permettront d'apporter des produits de première nécessité aux personnes s'étant réfugiées au premier étage de leurs maisons inondées.

