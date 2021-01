publié le 31/01/2021 à 18:55

La police russe a procédé à plus de 4.400 interpellations, dimanche 31 janvier 2021, et bloqué le centre de plusieurs villes, dont la capitale, lors de nouvelles manifestations à travers le pays pour exiger la libération de l'opposant politique Alexeï Navalny. Ces arrestations ont aussi provoqué une passe d'armes verbale entre Moscou et Washington. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dénoncé les "tactiques brutales" de la police contre des "manifestants pacifiques", la diplomatie russe dénonçant elle l'"ingérence grossière" des États-Unis dans ses "affaires intérieures".

À Moscou, recouverte par une fine couche de neige, manifestants et policiers anti-émeute présents en masse ont joué au chat et à la souris toute la journée, au rythme des consignes édictées sur les réseaux sociaux par l'équipe d'Alexeï Navalny. Le centre de la capitale russe était totalement bouclé, à commencer par la place de la Loubianka, siège des services de sécurité (FSB), devant lequel les protestataires espéraient à l'origine se rassembler.

Face aux barrages de la police, qui a aussi fermé plusieurs stations de métro, ils ont préféré se diriger vers le centre de détention dans lequel est emprisonné Alexeï Navalny, mais sans y parvenir pour la plupart, avant de rejoindre à nouveau le centre-ville.

À écouter également dans ce journal :

Couvre-feu - La France ferme ses grands centres commerciaux et boucle ses frontières aux pays extérieurs de l'UE, serrant la vis comme le Portugal, l'Allemagne ou le Canada pour freiner la troisième vague de la Covid-19.

Grippe aviaire - 45 communes des Ardennes ont été placées sous surveillance après la détection d'un foyer épidémique de grippe aviaire, le premier dans la région Grand-Est, a indiqué la préfecture qui a mis en place des mesures de restriction. Une zone dite de "protection", dans un rayon de 3 km, et une autre de "surveillance" dans un rayon de 10 km ont été définies autour de la basse-cour concernée, située à proximité de Rethel.

Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain, malgré un doublé de Neymar, a été battu chez le mal classé Lorient (3-2), offrant à Lyon et Lille l'occasion de terminer la 22e journée de Ligue 1 en tête du classement, dimanche. Il s'agit de la première défaite depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino comme entraîneur.