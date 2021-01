publié le 29/01/2021 à 13:15

Faisons un tour du côté des intox, des fausses informations, avec un appel à la prudence vis à vis des photos de manifestations anti-confinement en Europe, beaucoup sont des fausses. Cette semaine aura été marquée par un certains nombres de protestations anti-confinement à travers le monde. Il y en a eu en Écosse, au Liban, mais les plus spectaculaires avaient lieu aux Pays-Bas. Quatre nuits de protestations entre samedi et mardi dernier, qui ont parfois carrément tourné à l’émeute à Rotterdam.

"Le réveil des peuples" peut on lire sur les réseaux sociaux. "Eux ne se laissent pas faire face à la dictature sanitaire", "le vaccin de la révolte, celui-là il marche", écrit un internaute qui, avec subtilité, mélange soutien aux manifestations anti-confinement et dénonciation du vaccin. Bref ça bosse.

Les Pays Bas, nouveau symbole de la révolte ? La preuve avec cette vidéo échangée des milliers de fois, notamment sur Facebook, où l’on voit une foule compacte défiler sur une grande avenue avec ce titre : "En Hollande, il se battent pour retrouver leur libertés". Sauf que ce cliché n’est pas d’origine batave.

En effet, l’AFP à analyser cette vidéo, a recoupé avec de nombreux tweets, et elle provient en fait des manifestations survenue en Russie le week-end en soutien à Alexeï Navalny, opposant à Vladimir Poutine. Rien à voir avec les Pays-Bas, ni le confinement, ni même le virus. Le document n'est donc là que pour nous induire en erreur.

Une vieille ficelle sur les réseaux sociaux

Truquer des images pour arriver à ses fins, un classique de la désinformation, c’est même le chapitre 1 du "Petit complotiste illustrée". Avec les réseaux sociaux la chose est pratique, vous n’avez même pas besoin de changer quelque chose. Vous prenez une vidéo de manifestations à l’étranger, des photos ou des vidéos sans slogans, car il serait dommage de voir des banderoles avec des slogans dans une autre langue que la vôtre, vous l’envoyez sur les réseaux sociaux et vous dites que des milliers de personnes défendent votre cause, regardez ils sont des milliers dans la rue.

Cette arnaque a été utilisée à la fin de l’été dernier quand les anti-masques se faisaient offensifs. Une vidéo avec des milliers de manifestants devenait virale expliquant qu’il s’agissait d’une colère anti-masque en Corée du Sud. Si ces images montraient bien une vidéo tournée à Séoul, les manifestants protestaient en fait contre leur premier ministre en 2019.

De plus, les émeutes aux Pays-Bas interrogent de plus en plus. Nombreux politiques et spécialistes s’interrogent sur les vraies motivations. Est-ce anti-confinement ou une opportunité pour différentes franges politiques pour crier leur ras-le-bol de la situation ? Ça se questionne.

Elles surfent aussi sur la tendance actuelle. Cette semaine en France, on a vu plusieurs personnalités soutenir le hashtag : "Je ne me confinerai pas" sur les réseaux sociaux. Si le consentement des Français à un 3e confinement est une vraie interrogation, prudence avec cet appel. Car derrière on y retrouve une belle tranche d’anti-mesures sanitaires, de Covid-sceptiques et d’extrémistes politiques, toujours prompts à surfer sur les failles et les détresses. Mais être puissant sur les réseaux sociaux ne donne pas toujours des résultats dans la vie réelle. Un vrai "reality check".