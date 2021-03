publié le 12/03/2021 à 18:50

Un an jour pour jour après avoir mis en place le premier réel tour de vis pour faire face à l'épidémie de coronavirus, le 12 mars 2020, Emmanuel Macron se retrouve confronté à l'hypothèse de devoir reconfiner l'ensemble de la région d'Île-de-France, face aux signaux d'alerte où les hôpitaux craquent et les médecins s'affolent.

Ce scénario d'un reconfinement de la région parisienne prend de l'épaisseur et un membre du gouvernement croit même savoir qu'on se dirige tout droit vers cette option, "possiblement en début de semaine prochaine". Mais attention prudence, l'exécutif n'a, pour l'heure, pas tranché entre les options de reconfinement total ou simplement le week-end.

Au sommet de l'État, où on craint que les Franciliens ne rejettent massivement de nouvelles restrictions, plusieurs proches affirment que "un jour de gagné est un jour de gagné". Ce n'est pas un hasard si le Premier ministre Jean Castex s'est rendu ce vendredi 12 mars à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris où il devrait dire qu'il reste une toute petite marge de manœuvre avant un éventuel serrage de vis.

Même s'il est très mince, l'espoir demeure à la veille d’un week-end qui s’annonce crucial pour éviter un reconfinement. De son côté, Emmanuel Macron a fixé 2 lignes rouges : il ne veut pas fermer les écoles et les aides économiques aux salariés et aux entreprises doivent se poursuivre encore et encore.

