Ce soir, place à la 46e cérémonie des César, diffusée en clair sur Canal +, et à suivre dès 20h sur RTL. Quelques indiscrétions sur le déroulé de la soirée, et les pronostics de Stéphane Boudsocq.

publié le 12/03/2021 à 09:56

C'est donc le grand soir pour ceux qui aiment et qui font le cinéma français : la 46e cérémonie des César est prévue dès 21h depuis l'Olympia, diffusée en clair sur Canal + en partenariat avec RTL.

Édition dont la maîtresse de cérémonie sera Marina Foïs, aidée à l'écriture de ses textes par Blanche Gardin et Laurent Lafitte. Quand Marina Foïs est venue nous en parler il y a une quinzaine de jours, elle nous disait qu'elle voulait une ambiance de "kermesse". Une fête, une célébration de ce cinéma français privé de ses salles durant près de 7 mois l'an passé, ce qui n'a pas empêché, quand ça a été possible, le public d'aller voir des films. Ils sont près de 150 à avoir concouru pour les nominations.

En tête avec 13 nominations : Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuelle Mouret. Marivaudage charmant et littéraire sur la séduction, l'amour et l'infidélité avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne ou Émilie Dequenne. 280.000 spectateurs pour ce film sorti le 16 septembre dernier.

> LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT Bande Annonce (2020) Camélia Jordana, Vincent Macaigne

"Adieu les cons" et "Été 85" dans la course

Ensuite viennent avec 12 nominations chacun : Adieu les cons de et avec Albert Dupontel et Virginie Efira. La rencontre d'une coiffeuse condamnée par la médecine voulant vivre assez longtemps pour retrouver son fils et d'un génie des chiffres en plein burn-out qui lui veut mourir. Film sorti le 10 octobre une semaine avant le confinement et vu tout de même par 720.000 personnes.

> ADIEU LES CONS - Bande-annonce

12 nominations également pour Été 85 de François Ozon sorti le 15 juillet qui raconte le coup de foudre entre deux garçons durant un été en Normandie. Vous avez été 365.000 à vibrer à cette romance qui vire au thriller.

> ÉTÉ 85 Bande Annonce (2020) François Ozon, Film Français

Les films à suivre de près

À suivre aussi les 8 nominations d'un des films phénomènes de l'année 2020 sorti le 16 septembre : 750 000 entrées pour Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal avec Laure Calamy. L'épopée campagnarde d'une institutrice poursuivant son amant lors de ses vacances en famille, dans les pas de l'autre star du film : l'âne Patrick.

Et puis à surveiller, les 6 nominations d'un formidable documentaire : Adolescentes de Sébastien Lifhshitz qui durant 5 ans, du collège au Bac a suivi et filmé deux jeunes filles dans les étapes essentielles de leurs vies. Film sorti le 9 septembre et vu par 100.000 personnes. Sans oublier les 5 nominations de La bonne épouse et les 4 nominations des films ADN de Maïwenn et Deux de Filippo Meneghetti.

Nos favoris

Chez les actrices, sont en lice Laure Calamy, (favorite selon moi), pour Antoinette dans les Cévennes, Martine Chevalier et Barbara Sukowa pour Deux, Camélia Jordana pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait et Virginie Efira pour Adieu les cons,, c'est sa 3e nomination...



Chez les acteurs sont nommés : Sami Bouajila pour Un fils, Jonathan Cohen pour Énorme, Albert Dupontel pour Adieu les cons, Niels Schneider pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait et Lambert Wilson pour De Gaulle. Sami Bouajila est favori, mais j'aimerais que la performance de Lambert Wilson soit récompensée.



Chez les réalisateurs, François Ozon dont c'est la 6e nomination n'a jamais été récompensé, il serait temps mais Sébastien Lifhshitz pour Adolescentes sera en embuscade. Pour le meilleur film je pense que le duel final aura lieu entre ces deux-là avec Dupontel en outsider.

Un César d'anniversaire pour la troupe du Splendid

L'équipe du Splendid va recevoir un César d'anniversaire pour service rendu au cinéma français en général et à la comédie en particulier avec Le père Noël est une ordure, la saga des Bronzés et Papy fait de la résistance. La troupe du Splendid sera donc parmi les 150 personnalités environ présentes ce soir à l'Olympia, nommés et remettants inclus.



"La dernière fois qu'on était ensemble aux César c'était en 1978 pour Les Bronzés, il y avait dans la salle Simone Signoret, Yves Montand, Lino Ventura, Philippe Noiret", se souvient Christian Clavier au micro de RTL. "Si les César peuvent devenir véritablement populaires, c'est formidable. Ils ont envie de nous rendre hommage, j'en suis très flatté", poursuit l'acteur et réalisateur. "Mais c'est totalement symbolique le fait qu'on nous invite cette année alors qu'il n'y a pas de public dans les salles, sachant que c'est le public qui nous a fait être là du début à la fin", conclut-il.



Autre événement, la présence d'un grand orchestre avec comme directeur musical Benjamin Biolay, lequel devrait également chanter Que reste-t-il de nos amours ? de Charles Trenet que l'on peut entendre dans le film La cavalcade des heures sorti en 1943 avec le Fou Chantant. Notez que Roschdy Zem est le président de cette 46e édition très attendue au vu du contexte mais aussi après le chaos de l'an dernier