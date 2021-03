Coronavirus : l'Île-de-France bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur ?

publié le 11/03/2021 à 19:15

L'Île-de-France va démarrer le transfert de ses patients vers d'autres hôpitaux. Au niveau national, 4.000 personnes atteintes du coronavirus occupent désormais les services de réanimation. Après la région de Dunkerque, les autorités ont décidé de reconfiner un week-end supplémentaire les Alpes-Maritimes.

D'où cette question : l'Île-de-France, où la situation est extrêmement tendue, bénéficierait-elle d'un traitement de faveur ? Le reconfinement de la première région du pays n'est toujours pas d'actualité. Y a-t-il un "deux poids, deux mesures" ?

La région Île-de-France n'est pas traitée comme les autres. Il existe plusieurs raisons. À commencer par le sanitaire : des patients malades ont été transférés ailleurs. Les hôpitaux ne sont donc pas saturés et le reconfinement n'est pas obligatoire. "La ligne du président reste la même, résume un ministre. On tient le plus longtemps possible et on met le paquet sur la vaccination".

Économie, organisation et politique

Et si le gouvernement se donne autant de mal avec l'Île-de-France, c'est parce que les enjeux économiques sont considérables. "C'est le poumon économique du pays", reconnaît un conseiller. Cela a beaucoup compté dans la décision.

Il y a aussi un aspect pratique : "On ne reconfine pas 12 millions de personnes en claquant des doigts", s'agace un poids lourd de la majorité. Et tant pis si ça grince des dents en région.

L'Île-de-France épargnée, c'est aussi de la politique. Pour reconfiner, il faut se mettre d'accord avec les élus locaux. À Paris, tous serrages de vis supplémentaires entrainerait une bataille médiatique avec Anne Hidalgo qui ne veut pas reconfiner les Parisiens.