Jean Castex, le passionné du Covid qui a oublié d'être Premier ministre

publié le 26/02/2021 à 07:44

Le jeudi est certainement le jour préféré de Jean Castex, notre Premier ministre ! En tout cas, le jour où il est le plus à l’aise, et ça saute aux yeux. En général, la journée commence par la visite d’une maison de santé ou d’un hôpital avec Olivier Véran. A force de se côtoyer, les deux sont copains comme cochon Jean Castex, lui, est comme un poisson dans l’eau. "Il connaît tous les sigles, tous les acronymes de notre système de santé, il adore aller très loin dans le technique", raconte un habitué de ces visites. Mais le point d’orgue, c’est donc le jeudi soir, le rendez-vous est maintenant bien installé : la situation, les mesures, les encouragements aux Français, puis la partie conférence de presse où on le voit répondre ou distribuer la parole avec un mélange de sérieux et de gourmandise.

"Le Covid, la gestion de la crise, la santé, il ne pense qu’à ça !", résume un proche. Le vrai problème pour Jean Castex, c’est qu’on n’est pas tous les jours jeudi. D’ailleurs, au sein même de son gouvernement, on lui reproche ce prisme 100% sanitaire. Certes, il a été nommé pour sa maîtrise du sujet après avoir piloté le premier déconfinement mais attention, normalement, il est aussi le chef de la majorité, le chef d’équipe, l’animateur du gouvernement…

Une distance s'est installée avec les ministres

Mais lundi et mardi, quand ses ministres s’écharpent par interviews interposées sur l’islamo-gauchisme ou la viande dans les cantines, Jean Castex reste en retrait, il fait simplement envoyer un mail par son directeur de cabinet à Matignon. "Il n’a aucune prise politique", constate un ponte de la République en Marche et la distance s’est installée avec nombres de ses ministres. Un exemple : hier soir nous avons envoyé un message à un conseiller ministériel pour demander comment se passent les relations avec Jean Castex ? Eh bien, nous avons reçu une réponse sans ambiguïté : "Mais qui est donc ce monsieur ?"



Ce Monsieur Castex est pourtant un homme qui réserve quelques surprises ! D’après les informations de RTL, Jean Castex échange régulièrement avec Anne Hidalgo et Martine Aubry. Et le courant passe très bien ! Bien s’entendre avec la maire de Paris et avec celle de Lille… absolument personne d’autre ne peut en dire autant en Macronie. Et ça peut être utile, quand Anne Hidalgo défie le gouvernement en demandant trois semaines de confinement par exemple. Un proche de Jean Castex explique aussi : "Il préfère échanger des textos avec ses anciens administrés de la commune de Prades, plutôt que d’organiser des dîners secrets avec je ne sais quel clan politique !" Et vous savez quoi ? C’est exactement pour ça que le Président l’a choisi il y a bientôt 8 mois… Il voulait un Premier ministre collaborateur, à fond dans ses dossiers, un technicien qui lui laisse toute la lumière pour 2022… De ce point de vue-là, avec les qualités et les défauts de Jean Castex, il n’y absolument aucune tromperie sur la marchandise.