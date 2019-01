Le lien entre jumeaux est-il plus fort que tout ?

publié le 18/10/2018 à 07:00

Avoir un look, des goûts et des pensées similaires, entretenir une forte complicité, être connecté à l'autre au point de ressentir sa douleur, vivre ensemble, tout partager ou presque... : certains jumeaux ont une relation très fusionnelle...Et ils fascinent : inséparables dès la naissance, ils peuvent même développer des capacités communes (invention d'un langage par exemple). A contrario, certains d'entre eux font tout pour se distinguer l'un de l'autre et se mettent même en concurrence. Comment expliquer ce rapport si particulier ?

Invités

- Fabrice Bak, psychologue cognitiviste à Lyon, spécialiste des jumeaux, créateur du cabinet Bak & associés et directeur de L'Institut de Formation et d'Etude en Psychologie Cognitive Appliquée à Lyon, auteur de Maman, j'aime pas l'école (L'Harmattan)



- Steeven et Christopher, jumeaux et humoristes, spectacle : « On n’est pas là pour vendre des cravates » en tournée dans toute la France

> Vendredi 19 et samedi 20 octobre au Thalie Théâtre a Moret sur Loing / Vendredi 26 et samedi 27 octobre à la Royale Factory de Versailles

Maman j'aime pas l'école

On n'est pas là pour vendre des cravates

