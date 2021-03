publié le 12/03/2021 à 13:31

La situation est extrêmement tendue en particulier en région parisienne. L'exécutif est toujours sur la ligne qui consiste à tenir et à vacciner mais l'embarras gagne peu à peu.

Emmanuel Macron s'accroche à sa ligne qui est aussi un pari : on tient, on vaccine et on transfert des malades pour préserver l'Île-de-France. Sauf que cette stratégie a ses limites, celle de la saturation des hôpitaux. Dans l'entourage du président, la fébrilité gagne peu à peu les esprits. "Attendez-vous à des décisions en région parisienne, croit savoir un proche du chef de l'État. S'il faut reconfiner, Emmanuel Macron n'aura pas la main qui tremble".

Un conseiller ajoute que le week-end risque d'être crucial et que s'il y a urgence, le gouvernement n'attendra pas forcément jeudi prochain pour annoncer des restrictions supplémentaires.

