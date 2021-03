Coronavirus dans les Alpes-Maritimes : le confinement le week-end est prolongé

publié le 10/03/2021 à 13:37

Lors d'une conférence de presse ce mercredi 10 mars, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal confirme que le confinement le week-end dans les communes des Alpes-Maritimes est prolongé. La situation locale exige ainsi la prolongation d'une mesure pour le moment mise en place également dans le Pas-de-Calais et l'agglomération de Dunkerque.

"Il a été décidé, et c'est une décision difficile, de prolonger le confinement pour ce week-end", a déclaré Gabriel Attal. "Un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l'incidence et de l'épidémie dans le département se poursuit", pour permettre "dans ce cas (de) pouvoir envisager de lever la mesure", a-t-il ajouté.



"La situation hospitalière est particulièrement préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le Sud", a indiqué Gabriel Attal lors de son point presse. Il appelle la population à "redoubler d’efforts dans les départements où le Covid circule", et assure que "le nombre de personnes de plus de 80 ans hospitalisées commence à diminuer". Le confinement par territoires fait partie de la stratégie de "mesures ciblées" préférée par le gouvernement.