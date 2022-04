Coronavirus : hausse alarmante d'enfants obèses et en surpoids depuis la crise sanitaire

Entre 2018 et 2021, 50.000 enfants ont participé à des bilans réguliers : ils ont été mesurés et pesés à plusieurs reprises. Résultat : comparée aux deux années précédentes, la part d'enfants obèses est passée de 2,8% à 4,6% en 2021.

On compte également une forte augmentation des enfants en surpoids : 8,6% en 2018 pour 11,2% en 2021. Une prise de poids liée aux mesures prises contre l'épidémie de Covid-19 : confinement généralisé en mars 2020, fermeture des classes, mais aussi des gymnases et des espaces sportifs. L'arrêt total des activités physiques pendant des semaines a eu pour conséquence des journées passées sur le canapé, à la maison et davantage de grignotage entre les repas.

Le surpoids et l'obésité ont davantage touché les petites filles mais aussi l'ensemble des enfants issus de milieux défavorisés. Selon Santé Publique France, les restrictions sanitaires ont donc accru les inégalités.

