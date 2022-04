Real Madrid : la réussite du géant espagnol tient-elle à la chance ou au talent ?

Nacho et Benzema avec le Real Madrid le 17 avril 2022 à Séville

Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real Madrid a encore retourné une situation défavorable pour renverser le Séville FC (3-2), dimanche 17 avril dans le choc de la 32e journée de Liga.

Les Sévillans ont pris deux buts d'avance dans la première demi-heure de jeu grâce à un coup franc de Rakitic (21e) et un but de Lamela (25e). Mais les Merengues ont réduit l'écart grâce à Rodrygo (50e), avant d'égaliser grâce à Nacho (83e), puis d'arracher la victoire grâce à l'inévitable Benzema (90e+2).

Comment expliquer une telle réussite ? Par la chance ? Le talent ? "Les deux, répond Baptiste Durieux, membre de l'équipe de RTL Foot les vendredi, samedi et dimanche soir. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit qui est fantastique dans cette équipe".

C'est une équipe qui sait courber l'échine Florian Gazan

"Là où cette équipe est très forte, complète Florian Gazan, c'est que c'est pour moi celle qui au monde gère le mieux les temps forts et les temps faibles. C'est une équipe qui sait courber l'échine, et même quand elle est ultra dominée, si tu lui laisses une petite ouverture elle arrive à mettre le pied et à forcer le truc".