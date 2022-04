Manchester City-Real : pour Benzema, la route vers le Ballon d'Or passe par les Citizens

Avec Manchester City contre le Real Madrid, mardi 26 avril (21h) et Liverpool face à Villarreal le lendemain (21h), les demi-finales aller de la Ligue des champions proposent cette année et pour la première fois de l'histoire un match Angleterre-Espagne, deux nations qui ont remporté huit des dix dernières éditions (Chelsea deux fois, Liverpool une fois, le Real quatre fois et le Barça une fois, le Bayern a remporté les deux autres).

Certes, il y a là un invité surprise, Villarreal, club d'une ville de 50.000 habitants qui a dompté tour à tour la Juve en 8es (1-1, 3-0) puis le Bayern en quarts (1-0, 1-1), atteignant le dernier carré pour la deuxième fois de son histoire après 2006. Pour le reste, on pourrait revivre une finale anglo-anglaise, comme en 2021 (Chelsea-City) ou 2019 (Liverpool-Tottenham). Ou bien, pourquoi pas, une affiche hispano-espagnole, à l'image de 2014 ou 2016 (Real-Atlético).

Le Real reste le détenteur du record de trophées dans l'épreuve-reine européenne (13) et rêve d'une nouvelle finale, quatre ans après son dernier sacre. L'équipe d'Ancelotti devra pour cela faire un sort à Manchester City, finaliste 2021, qui ambitionne de décrocher un premier sacre en C1, objectif de ses richissimes propriétaires émiratis. City a pour lui son jeu de passe virevoltant, porté par ses petits gabarits Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden ou Bernardo Silva.

Benzema en état de grâce

Mais le géant madrilène, qui rêve de disputer une nouvelle finale au stade de France après celle remportée en 2000 contre Valence (3-0), compte sur son inégalable culture européenne et sur un Karim Benzema en état de grâce. Auteur de sept buts sur ses trois dernières soirées européennes pour éliminer le PSG (triplé au retour) puis Chelsea (triplé à l'aller, but de la qualification au retour), l'avant-centre Français de 34 ans postule plus que jamais au Ballon d'Or.

4e l'an passé, "KB9" semble se bonifier en dépit des années qui passent. "Il représente la finalisation des actions de l'équipe, mais aussi la capacité à lire les différentes situations du match, d'aider à la possession... Le qualifier d'attaquant est réducteur, il est très complet", avait souligné au début de la saison Ancelotti. De fait, Benzema ne rechigne jamais à redescendre sur le terrain, à participer à la construction, à haranguer ses coéquipiers aussi, développant des qualités de leader.

Salah et Mané postulent aussi

Mais pour aller décrocher la récompense individuelle suprême en septembre ou octobre, avant la Coupe du monde au Qatar, l'ancien Lyonnais devra sans doute aller au bout dans cette Ligue des champions. Car si le Polonais du Bayern Robert Lewandowski, toujours meilleur buteur de l'épreuve cette saison (13 réalisations) a été éliminé dès les quarts, d'autres sérieux candidats restent en lice pour le Ballon d'Or.

Les yeux sont particulièrement tournés vers l'Égyptien Mohamed Salah (8 buts cette saison en C1) et le Sénégalais Sadio Mané (3), les deux stars offensives de Liverpool. Lors des votes pour le Ballon d'Or, la dernière impression reste souvent la plus forte. Un buteur en finale marquera sans doute énormément de points dans les esprits. Cela vaut bien sûr aussi pour les joueurs de City. Pour Benzema, ce Manchester-Real représente bien plus qu'une demi-finale.