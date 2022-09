Face aux absences répétées des professeurs, 127 dossiers ont été déposés en justice par des parents d'élèves, rassemblés en collectif. Ils assignent le ministère de l'Éducation nationale.

Frédéric, dont le fils est scolarisé dans le 18e arrondissement de Paris, a fait un calcul. Ce sont plus de 200 heures de cours qui ont été perdus l'année dernière, par son fils, faute de remplaçants. C'est 20 % du total des heures prévues en classe de cinquième : "Mon grand n'a quasiment pas eu de cours d'anglais l'année dernière. Je sais d'expérience que ne pas faire de langue vivante pendant un an, après c'est difficile de raccrocher les wagons. il y a des jours où il y a une ou deux heures de cours seulement. Quand on rentre du travail, on se rend compte qu'il a passé la journée à regarder la télévision".

Frédéric dit qu'il a tenté d'alerter le rectorat, sans succès, d'où l'intérêt d'une demande collective d'indemnisation explique maître Joyce Peacher, avocate du collectif : "Les demandes qui sont formulées sont vraiment symboliques, puisqu'on demande 10 euros par heure d'absence ou cinquante euros par journée d'absence. L'objectif est de faire bouger les choses, que l'État se rende compte qu'il faut un professeur formé dans chaque classe.

Le rectorat a deux mois pour formuler une réponse, sans quoi le collectif saisira le tribunal administratif de chaque académie un peu partout en France, pour tenter de faire condamner l'État.

