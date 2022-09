Réforme des retraites : Macron veut la faire "de la manière la plus apaisée possible"

Pour Emmanuel Macron, c'est "une nécessité". De retour des Nations unies, le chef de l'État a accordé depuis son avion un long entretien à nos confrères de BFMTV, durant lesquels il a abordé de nombreux sujets dont l'épineuse réforme des retraites. Et il compte bien aller au bout de ce qui était l'une de ses promesses de campagne.

Il s'est dit "convaincu" que réformer les retraites était "une nécessité" pour équilibrer le régime. "On est en train de refonder deux grands services publics : l’hôpital et l'école. Cela coûte de l’argent. Est-ce qu’on peut le financer par le déficit ? Non, nous sommes un des pays qui a le plus grand déficit en Europe. Peut-on le financer par plus d’impôt ? Non, nous sommes parmi les pays qui taxent le plus en Europe", a-t-il commencé.

"Nous ne pouvons financer cela qu'en travaillant davantage et en produisant plus de richesses", a-t-il assuré, notamment en "travaillant plus longtemps parce qu'il se trouve qu'on vit plus longtemps".

Le gouvernement "doit lancer une discussion"

Concernant la mise en œuvre de cette réforme, Emmanuel Macron a indiqué que le gouvernement allait devoir "lancer une discussion avec les forces sociales syndicales et patronales, avec les forces politiques" mais aussi "trouver avec le Parlement la bonne manœuvre". Le chef de l'État assure vouloir faire cette réforme "de manière transparente, de manière claire, et de la manière la plus apaisée possible". Mais selon lui, "ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas ne pas changer".

