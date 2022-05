Toute la semaine, des candidats se présentent, passent des entretiens à l'Académie de Versailles avec à la clé, un contrat d’un an renouvelable en tant que professeur. Un job dating pour devenir prof, une première en France.



Versailles est la plus grosse académie de France. Elle a besoin de trouver pour la rentrée : 700 professeurs des écoles et 600 professeurs de collège et lycée contractuels. Cela représente 2% des effectifs. La première journée de recrutement, le premier job dating, s'est donc tenue lundi 30 mai dans les locaux du rectorat à Versailles. "On est dans un contexte de marché du travail qui se tend. L'Éducation nationale est en concurrence avec d'autres employeurs. Il faut qu'on soit assez offensif et attractif", a avoué Charline Avenel, la rectrice de Versailles.

Les candidats étaient bien plus nombreux qu'attendu. Ils sont venus s'informer, remplir une fiche, déposer un CV. Les 400 candidats - qui sont en reconversion professionnelle, des professeurs étrangers, danseurs, musiciens - s'étaient inscrits pour passer un entretien. "On est sur des créneaux de 30 minutes, des questions sur le métier, des motivations des candidats, des questions sur leur secteur géographique", confie un inspecteur pédagogique au micro de RTL. Ils sauront tous sous 10 à 15 jours si leur candidature est retenue et auront alors un deuxième entretien.

