Christophe Dechavanne fait son retour à la télévision, sur France 2

Christophe Dechavanne, bien connu des auditeurs de RTL pour sa participation régulière aux Grosses Têtes va faire son grand retour sur le petit écran. S'il a fait l'essentiel de sa carrière télévisuelle sur TF1, c'est sur la deuxième chaîne que les téléspectateurs pourront le retrouver à la rentrée, selon les informations du Parisien.



Christophe Dechavanne, qui n'avait plus animé d'émission à la télévision française depuis À prendre où à laisser en juin 2021 sur C8, sera chroniqueur permanent dans la nouvelle émission du samedi soir en 2e partie de soirée. Celle-ci sera animée par Léa Salamé, qui occupait déjà la case la saison dernière aux côtés de Laurent Ruquier dans On est en direct.



Si le titre de l'émission n'a pas encore été dévoilé, on en sait un peu plus sur le concept. Il s'agirait d'un talk-show de 2 heures avec à chaque fois 7 à 8 invités, du monde de la culture, de la politique ou des anonymes venus raconter leur histoire. Selon Le Parisien, c'est Léa Salamé elle-même qui a souhaité travailler avec Christophe Dechavanne, appréciant "sa liberté de ton, sa passion pour les artistes et son engagement sur les questions de société". On retrouvera également dans le programme l'humoriste Philippe Caverivière, qui officiait déjà dans On est en direct, et bien sûr dans la matinale de RTL.

Déjà passé sur le service public

L'animateur revient donc sur France 2, où il a fait deux passages au cours de sa carrière. À ses débuts dans les années 80, il était arrivé sur le service public en provenance de TF1, et a animé pendant deux ans C'est encore mieux l'après-midi, et Toutes folles de lui, diffusée le samedi soir.

Il était ensuite reparti sur TF1 et avait fait les beaux jours de la première chaîne avec Ciel mon mardi ! puis Coucou c'est nous !, avant de rejoindre France 2 à la fin des années 90 où il avait présenté Télé Qua Non et Du fer dans les épinards. Une dernière parenthèse avant de revenir sur TF1 jusqu'en 2019, où il s'était retrouvé sans émission, déplorant auprès de nos confrères être au "chômage forcé".

