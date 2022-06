Éducation nationale : un salaire net de 2000 euros/ mois pour les professeurs débutants à partir de 2023

2000 euros net par mois minimum dès 2023 pour tous les professeurs. C'est ce qu'a annoncé le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye ce samedi 25 juin, dans un entretien accordé au Parisien. L'objectif est d'abord de convaincre les enseignants en poste de rester, mais aussi de rendre la profession plus attractive et d'attirer de nouveaux profils.

"La hausse de rémunération sera composée de deux parts : la première sera non conditionnée et s'appliquera à tous les enseignants, y compris pour les débutants, pour qui le salaire de départ sera au-dessus de 2000 euros net dès 2023", a-t-il détaillé.

En ce qui concerne la seconde partie, elle concerne les enseignants qui désirent travailler davantage. Comme annoncé par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, de "meilleures rémunérations pour toutes celles et ceux qui s'engagent sur de nouvelles missions", comme "le remplacement de professeurs absents" ou "un suivi plus individualisé des élèves" sera mise en place.

Et c'est un promesse que le chef de l'État va tenir, confirme Pap Ndiaye. "Nous mettrons en place une part salariale conditionnée à des tâches nouvelles", confirme le ministre. "Il s'agit de mieux rémunérer les enseignants et d'ajouter un bonus pour ceux qui voudront aller plus loin", explique-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info