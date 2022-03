Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a détaillé son programme le jeudi 17 mars au cours d'une conférence de presse de quatre heures. On retient notamment son objectif principal affiché, le plein emploi d'ici cinq ans. Celui-ci permettrait entre autres de financer une baisse généralisée des impôts de 15 milliards d'euros par an à la fois pour les particuliers et les entreprises. Il souhaite aussi recruter 50.000 infirmiers ou aides-soignants dans les Ehpad.

Autre annonce très commentée, il veut augmenter les enseignants mais au mérite. "J'assume totalement qu'il y aura plusieurs systèmes de rémunération entre les enseignants. Il se trouve que les enseignants ne font pas tous la même chose partout sur le territoire", justifie Emmanuel Macron. "Vous avez des enseignants qui, pendant le Covid, étaient là, se sont occupés de vos enfants, ont envoyé des devoirs, les corrigeaient, appelaient pour savoir".

"Il y a des enseignants qui ont fait leur travail comme il se devait", poursuit le chef de l'État. "Puis il y a des enseignants, ça existait aussi, qui ont disparu. Ils sont tous payés aujourd'hui de la même manière parce que le système est un peu hypocrite. Ils sont réfugiés derrière un égalitarisme". Une mesure très forte, qui résume en partie le programme annoncé par Emmanuel Macron.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Le conflit s'étend à l'ouest de l'Ukraine. La ville de Lviv, essentielle pour le transit des réfugiés et de l'aide humanitaire, est touchée par des frappes russes. Des missiles se sont abattus sur la zone de l'aéroport.

Faits divers - Sept individus ont été interpellés et mis en examen, soupçonnés d'avoir volé plus de 200.000 euros de matériel sur le plateau de la série Netflix Lupin. Les suspects sont âgés entre 13 et 26 ans.

Présidentielle 2022 - Le président-candidat, Emmanuel Macron, reste largement en tête des intentions de vote selon notre sondage BVA. Jean-Luc Mélenchon rattrape Éric Zemmour, Valérie Pécresse décroche.